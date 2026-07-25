Politiehelikopter en speurhonden ingezet na beroving taxichauffeur

Een taxichauffeur is zaterdagavond slachtoffer geworden van een beroving in Veghel, dat meldt de politie. De politie ging op zoek meerdere verdachten met onder meer een politiehelikopter en speurhonden.

De vrouwelijke taxichauffeur werd beroofd aan de Schoolhuisweg. In de wijk was veel politie aanwezig, de straat waar de taxibus stond, werd afgezet en in omliggende maisvelden werd gezocht met politiehonden. Rond half tien werd het onderzoek op locatie gestaakt.

Geen gewonden

De politie is nog altijd op zoek naar meerdere daders laat een woordvoerder weten. Volgens een bericht op Burgernet gaat het om twee daders met een bivakmuts en donker gekleed. Ze hebben een slank postuur en zijn rond de 1.75 meter lang.

Bij de beroving is niemand gewond geraakt, of er gedreigd is met een vuurwapen is niet bekend. Ook is niet duidelijk of en wat er is buitgemaakt. "Dat zou dan ook daderinformatie zijn, daar doen we geen uitspraken over", aldus de woordvoerder. Er is een buurtonderzoek opgestart.