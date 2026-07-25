RKC Waalwijk speelt gelijk tegen Aachen en Volendam

RKC Waalwijk heeft zaterdagmiddag beide oefenwedstrijden in Putten gelijkgespeeld. De eerste wedstrijd tegen Alemannia Aachen eindigde in 1-1, terwijl de tweede wedstrijd tegen FC Volendam resulteerde in een 2-2 gelijkspel. Jochem Nap, Sven van der Plas en Azzeddine Dkidak zorgden voor de doelpunten aan Waalwijkse zijde.

Gevonden voor jou

De eerste wedstrijd van RKC Waalwijk begon om twee uur 's middags tegen het Duitse Alemannia Aachen. RKC startte afwachtend, maar kreeg steeds meer kansen. Jochem Nap opende de score met een vrije trap na een overtreding op Thijs van Leeuwen. Echter, na rust kwam Alemannia Aachen op gelijke hoogte, waardoor de wedstrijd eindigde in 1-1.

Wisselende kansen in tweede duel

In het tweede duel tegen FC Volendam begon RKC Waalwijk sterk. Quentin van Beekveld en Azzeddine Dkidak kwamen dichtbij een doelpunt, maar het was uiteindelijk FC Volendam dat de score opende kort na rust. Sven van der Plas zorgde voor de gelijkmaker met een kopbal na een hoekschop.

Vijf minuten later werd Dkidak in het strafschopgebied onderuit gehaald en benutte hij zelf de strafschop. Dit bracht RKC op een 2-1 voorsprong. Toch wist FC Volendam opnieuw gelijk te maken, waardoor de wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.

RKC Waalwijk heeft de oefenduels gebruikt om verschillende spelers in actie te laten komen, en hoewel de resultaten gelijk waren, bood het team zowel tegen Aachen als Volendam flinke tegenstand. De wedstrijden boden een goede voorbereiding in aanloop naar het nieuwe seizoen.