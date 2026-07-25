Spelende kinderen veroorzaken brand op akker: politie spreekt ze streng toe

De brandweer in Vianen is met meerdere voertuigen in touw voor een brand op een akker. Het gaat om een perceel aan de Hapseweg, waarvan zo'n tweeduizend vierkante meter is afgebrand.

De eigenaar van het perceel zegt dat de oorzaak van de brand een kwajongensstreek is.

De politie bevestigt dat er kinderen zijn die de brand spelenderwijs hebben veroorzaakt. Zij zijn door de politie streng toegesproken.