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Ontdek

Spelende kinderen veroorzaken brand op akker: politie spreekt ze streng toe

Vandaag om 21:27 • Aangepast vandaag om 22:19

De brandweer in Vianen is met meerdere voertuigen in touw voor een brand op een akker. Het gaat om een perceel aan de Hapseweg, waarvan zo'n tweeduizend vierkante meter is afgebrand. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De eigenaar van het perceel zegt dat de oorzaak van de brand een kwajongensstreek is.

De politie bevestigt dat er kinderen zijn die de brand spelenderwijs hebben veroorzaakt. Zij zijn door de politie streng toegesproken. 

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