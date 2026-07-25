Natuurwandeling Cadettenkamp Teteringen op 5 augustus

Op woensdag 5 augustus organiseert Gilde De Baronie een natuurwandeling in het Cadettenkamp bij Teteringen. De wandeling start om half twee 's middags vanaf het parkeerterrein aan de Dongense baan en duurt anderhalf tot twee uur.

Gevonden voor jou

Het Cadettenkamp, gelegen tussen Teteringen en de A27, biedt een unieke mix van zand en bos. Dit natuurgebied is populair bij studenten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) voor oefeningen, kinderen die er graag in het zand spelen en hondenbezitters die er hun viervoeters uitlaten.

Naast wandelen, kunnen bezoekers ook gebruikmaken van de mountainbikeroute die door het gebied loopt. Het Cadettenkamp is een bijzonder stukje natuur en cultuur binnen de gemeente Breda.

Wandel mee

Tijdens de wandeling, die anderhalf tot twee uur duurt, neemt een gids je mee door het gebied. De start is om half twee 's middags bij het parkeerterrein van Staatsbosbeheer aan de Dongense baan in Teteringen.