Helmond Sport verliest nipt oefenduel van RSCA Futures

Helmond Sport heeft zaterdagmiddag in een besloten oefenwedstrijd met 0-1 verloren van RSC Anderlecht Futures. Het enige doelpunt viel halverwege de eerste helft. Ondanks goede kansen slaagde de ploeg er niet in te scoren.

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Helmond Sport speelde een evenwichtige wedstrijd tegen de Belgische tegenstander, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een nederlaag. De wedstrijd begon veelbelovend met een vroege kans voor Livio Cicero, die de bal echter niet langs doelman Mattis Seghers kreeg.

De bezoekers uit Anderlecht kwamen in de zeventiende minuut op voorsprong dankzij een doelpunt van Pape Aliya N’dao. Hij wist de bal van dichtbij in het doel te tikken na een verre ingooi.

Kansen na de rust

In de tweede helft kreeg Helmond Sport opnieuw goede kansen. Labinot Bajrami stond oog in oog met de keeper, maar miste de kans op de gelijkmaker. Trainer Frédéric Frans bracht verschillende wisselspelers in, waaronder Adam El Maach en Diego van Zutphen, om het tij te keren.

De ploeg bleef druk zetten, wat resulteerde in enkele gevaarlijke momenten. Livio Cicero en Flor Van den Eynden waren dicht bij een doelpunt, maar de bal ging steeds net naast of over het doel.

Positieve aspecten zichtbaar

Ondanks het verlies toonde Helmond Sport positieve aspecten in hun spel. De druk op de bal was goed en er werden meerdere kansen gecreëerd. De wedstrijd eindigde echter zonder beloning, met een 0-1 uitslag in het voordeel van RSCA Futures.