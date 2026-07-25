Darter Van Veen grijpt naast finaleplaats World Matchplay

Darter Gian van Veen is er niet in geslaagd de finale van het World Matchplay te bereiken. De 24-jarige Nederlander verloor in Blackpool met 17-10 van Gerwyn Price uit Wales.

Van Veen, finalist op het afgelopen WK, stond voor het eerst in de halve finale van het majortoernooi in Blackpool. Hij leverde echter meteen de leg in die hij was begonnen. Price, in 2022 finalist, liep uit naar 6-1, maar vergat door te drukken. De scores bij Van Veen waren soms te laag, maar omdat Price het ook niet afmaakte, kon de Nederlander iets terugkomen.