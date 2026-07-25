Van Veen strandt in halve finale World Matchplay: 'Niet geweldig gegooid'

Darter Gian van Veen is er niet in geslaagd de finale van het World Matchplay te bereiken. De 24-jarige darter uit Andel verloor in Blackpool in de halve finale met 17-10 van Gerwyn Price uit Wales.

Van Veen, finalist op het afgelopen WK, stond voor het eerst in de halve finale van het majortoernooi in Blackpool. Hij leverde echter meteen de leg in die hij was begonnen. Price, in 2022 finalist, liep uit naar 6-1, maar vergat door te drukken. De scores bij Van Veen waren soms te laag, maar omdat Price het ook niet afmaakte, kon Van Veen iets terugkomen.

Price benutte na de break bij 11-9 echter zijn kansen en liep uit met vier legs op rij. Op 16-10 benutte de Welshman zijn tweede pijl voor de titel op dubbel 20.

"In het begin was het voor mijn gevoel scorend beter dan in de afgelopen wedstrijden, maar ineens miste ik de dubbels", keek Van Veen bij Viaplay terug op de partij. "Er zat niet meer in dit toernooi. Ik heb niet geweldig gegooid, maar wel de halve finales gehaald. Daar ben ik trots op. Hij was ook niet geweldig. Als ik echt goed was geweest, had ik hem kunnen pakken."

Price neemt het in de finale op tegen regerend wereldkampioen Luke Littler uit Engeland. Die liet in de andere halve finale Dirk van Duijvenbode kansloos. Littler won met 17-5 van de Nederlander.