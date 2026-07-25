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Politie zoekt duo op rode Piaggio scooter na gewapende overval op bedrijf
Gisteren om 22:43 • Aangepast vandaag om 10:07
Een bedrijf aan de Lucas Gasselstraat in Helmond is zaterdagavond om tien over half tien overvallen, dit onder bedreiging van een wapen. Er is bij de overval iets buitgemaakt, maar wat dat zegt de politie niet. "Dat is daderinformatie", geeft een woordvoerder zondagochtend aan.
De politie is in verband met de overval op zoek naar twee mensen op een rode Piaggio Zip scooter, meldde zij eerder op X. Zondagochtend was er nog niemand aangehouden
Het duo was donker gekleed en ging er op de scooter vandoor. In een bericht op Burgernet geeft de politie het advies om het duo niet zelf te benaderen.
Bij de overval raakte niemand gewond.
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