Navigatie overslaan
Ontdek

Politie zoekt duo op rode Piaggio scooter na gewapende overval op bedrijf

Gisteren om 22:43 • Aangepast vandaag om 10:07
politielint_ANP720
politielint_ANP720

Een bedrijf aan de Lucas Gasselstraat in Helmond is zaterdagavond om tien over half tien overvallen, dit onder bedreiging van een wapen. Er is bij de overval iets buitgemaakt, maar wat dat zegt de politie niet. "Dat is daderinformatie", geeft een woordvoerder zondagochtend aan. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie is in verband met de overval op zoek naar twee mensen op een rode Piaggio Zip scooter, meldde zij eerder op X. Zondagochtend was er nog niemand aangehouden

Het duo was donker gekleed en ging er op de scooter vandoor. In een bericht op Burgernet geeft de politie het advies om het duo niet zelf te benaderen. 

Bij de overval raakte niemand gewond. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.