Politie zoekt duo op rode Piaggio scooter na gewapende overval op bedrijf

Een bedrijf aan de Lucas Gasselstraat in Helmond is zaterdagavond om tien over half tien overvallen, dit onder bedreiging van een wapen. Er is bij de overval iets buitgemaakt, maar wat dat zegt de politie niet. "Dat is daderinformatie", geeft een woordvoerder zondagochtend aan.

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De politie is in verband met de overval op zoek naar twee mensen op een rode Piaggio Zip scooter, meldde zij eerder op X. Zondagochtend was er nog niemand aangehouden