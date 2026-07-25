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Politie zoekt duo op rode Piaggio scooter na overval op bedrijf
Gisteren om 22:43 • Aangepast gisteren om 22:54
Een bedrijf aan de Lucas Gasselstraat in Helmond is zaterdagavond om tien over half tien overvallen. De politie is op zoek naar twee mensen op een rode Piaggio Zip scooter, meldt zij op X.
Het duo was donker gekleed en ging er op de scooter vandoor. In een bericht op Burgernet geeft de politie het advies om het duo niet zelf te benaderen.
Bij de overval raakte niemand gewond.
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