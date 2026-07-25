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Gewonde bij steekpartij in centrum van Den Bosch

Vandaag om 00:13 • Aangepast vandaag om 00:25
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Bij een steekpartij aan de Visstraat in Den Bosch is zaterdagnacht rond middernacht iemand gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie is een zoekactie gestart naar een of meerdere daders. "Er is nog veel onduidelijk, het onderzoek loopt", aldus de politie. 

De Visstraat ligt in de historische binnenstad van Den Bosch op de route tussen het centraal station en het centrum. 

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