Jongen (18) gewond bij steekpartij in centrum van Den Bosch

Bij een steekpartij aan de Visstraat in Den Bosch is zaterdagnacht rond middernacht een jongen gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. Het slachtoffer is een jongen van 18 uit Sint-Michielsgestel.

Redactie Geschreven door

Het slachtoffer is doorverwezen naar een huisartsenpost, zo laat de politie zondagochtend weten.

De politie startte meteen na de steekpartij een zoekactie naar een of meerdere daders. Zondagochtend was er nog niemand aangehouden, geeft een politiewoordvoerder aan. In de Havensingel, in de buurt van Visstraat, vond de politie een stanleymes. Of het mes gebruikt is bij de steekpartij is niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.

De Visstraat ligt in de historische binnenstad van Den Bosch op de route tussen het centraal station en het centrum.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.