Jongen van 16 aangehouden na overval als nepagent

Een jongen van 16 die zich voordeed als politieagent, is zaterdagavond aangehouden in Vught. Dat gebeurde iets na negen uur na een korte achtervolging. De nepagent was even daarvoor actief in een huis aan de Luybenstraat in Vught. De politie werd gewaarschuwd en kon de verdachte daar in de buurt aanhouden.

Eerder zaterdag kwamen bij de politie al meerdere meldingen binnen over een nepagent die actief was in Esch en Vught. Na de nieuwe melding rond negen uur zaterdagavond zagen agenten de verdachte om de hoek bij de Luybenstraat lopen. Even daarvoor had hij een geprobeerd een vrouw van 75 jaar te beroven. dat mislukte.

Toen hij de agenten zag, sloeg de jonge verdachte op de vlucht. Hij kwam echter niet ver. Agenten hielden de jongen aan en brachten hem naar het bureau in Den Bosch. Daar heeft hij in elk geval een nachtje geslapen, zo meldt de politie op social media.

Toename aantal meldingen over nepagenten



De politie ziet in heel het land een toename van het aantal meldingen over nepagenten en ook nepbankmedewerkers en bijvoorbeeld verzekeringsagenten. Zij proberen met alarmerende verhalen het vertrouwen van vooral ouderen te winnen. Om vervolgens geld, bankpassen of sieraden buit te maken, zo waarschuwde onder meer de recherche Oost-Brabant eerder deze week.

Om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van dit soort oplichters geeft de politie aan dat zij, de bank of verzekeraars nooit om je pincode vragen of om geld of sieraden. Ook komen zij dit soort spullen nooit bij je ophalen.