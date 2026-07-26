Minderjarige nepagent aangehouden in Vught

Een minderjarige die zich voordeed als politieagent, is zaterdagavond aangehouden in Vught. Dat gebeurde iets na negen uur na een korte achtervolging. De nepagent was even daarvoor actief in een huis aan de Luybenstraat in Vught. De politie werd gewaarschuwd en kon de verdachte daar in de buurt aanhouden.

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Eerder zaterdag kwamen bij de politie al meerdere meldingen binnen over een nepagent die actief was in Esch en Vught. Na de nieuwe melding rond negen uur zaterdagavond zagen agenten de verdachte om de hoek bij de Luybenstraat lopen.