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Minderjarige nepagent aangehouden in Vught
Vandaag om 06:35 • Aangepast vandaag om 09:37
Een minderjarige die zich voordeed als politieagent, is zaterdagavond aangehouden in Vught. Dat gebeurde iets na negen uur na een korte achtervolging. De nepagent was even daarvoor actief in een huis aan de Luybenstraat in Vught. De politie werd gewaarschuwd en kon de verdachte daar in de buurt aanhouden.
Eerder zaterdag kwamen bij de politie al meerdere meldingen binnen over een nepagent die actief was in Esch en Vught. Na de nieuwe melding rond negen uur zaterdagavond zagen agenten de verdachte om de hoek bij de Luybenstraat lopen.
Toen hij de agenten zag, sloeg de jonge verdachte op de vlucht. Hij kwam echter niet ver. Agenten hielden de jongen aan en brachten hem naar het bureau in Den Bosch. Daar heeft hij in elk geval een nachtje geslapen, zo meldt de politie op social media.
De recherche doet verder onderzoek. Voor zover bekend heeft de verdachte zaterdag niks buitgemaakt.
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