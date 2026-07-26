Chauffeur taxibusje Eerde voor de tweede keer beroofd in een week tijd
De taxichauffeur die zaterdagavond werd overvallen en beroofd in Eerde, bij Veghel, was eerder deze week ook al beroofd van haar sieraden, toen ze op de kermis in Uden was. Dat vertelt haar man zondagochtend. "Dit was het laatste beetje wat ze nog had."
De vrouw bestuurde zaterdagavond een taxibusje voor mensen die zorg nodig hebben. "Ze had net iemand afgezet, toen ze de hoek omreed en een kleine pauze nam om een sigaretje roken", legt haar man uit. Zijn vrouw is nog teveel overstuur om een interview te geven. Haar man wil liever ook niet met zijn naam in het artikel. "Ze stond naast de bus toen er twee mannen schreeuwend op haar afkwamen, met een mes. Ze schreeuwden: money, money! Mijn vrouw moest dure sieraden afdoen en ze rommelden vervolgens ook nog in de bus, op zoek naar nog meer kostbaarheden."
"Dan sta je daar, beduusd", zegt de man over zijn vrouw. De daders pakten de oorbellen van de vrouw af en maakten de trouwringen van haar overleden moeder en haar vader buit. "Haar vader had die aan haar gegeven als herinnering." Daarna gingen de overvallers er vandoor.
De overval bij de taxibus was dus de tweede overval in een week tijd. Begin deze week werd op de kermis in Uden al de ketting met een gouden hart, met daarin de as van haar overleden oma, van haar nek getrokken net als een klein gouden varkentje aan een ketting.
"Kijk, goud kan vervangen worden, maar de emotionele waarde niet", benadrukt de man van de taxichauffeur. "Die sieraden zie je nooit meer terug, daarvan ben ik overtuigd..."
Volgens een bericht op Burgernet droegen de overvallers donkere kleren en een bivakmuts. De twee zijn slank en zo'n 1,75 meter lang.
De politie heeft nog met onder meer een politiehelikopter en speurhonden naar de verdachten gezocht, onder meer in de maisvelden in de buurt, maar deze werden niet gevonden. Agenten zijn een buurtonderzoek gestart.
Goede beelden van de verdachten zijn er nog niet. Er zijn alleen wat beelden van de buitenkant van de bus. In de bus mag niet gefilmd worden vanwege de privacy. Aan de buitenkant mogen camera's wel, zodat die uitgelezen kunnen worden bij mogelijke ongelukken. "Agenten zijn meegegaan naar transportmaatschappij, om die beelden te bekijken."
Vanwege alle emoties heeft de man zijn vrouw na de overval naar een huisartsenpost gebracht, voor kalmeringsmedicijnen. "Zodat ze ondanks alles een beetje zou kunnen slapen en niet te veel zou piekeren. Maar die medicatie werkte maar even. Ze heeft meerdere nachtmerries gehad."