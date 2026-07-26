Chauffeur taxibusje Eerde voor de tweede keer beroofd in een week tijd

De taxichauffeur die zaterdagavond werd overvallen en beroofd in Eerde, bij Veghel, was eerder deze week ook al beroofd van haar sieraden, toen ze op de kermis in Uden was. Dat vertelt haar man zondagochtend. "Dit was het laatste beetje wat ze nog had."

De vrouw bestuurde zaterdagavond een taxibusje voor mensen die zorg nodig hebben. "Ze had net iemand afgezet, toen ze de hoek omreed en een kleine pauze nam om een sigaretje roken", legt haar man uit. Zijn vrouw is nog teveel overstuur om een interview te geven. Haar man wil liever ook niet met zijn naam in het artikel. "Ze stond naast de bus toen er twee mannen schreeuwend op haar afkwamen, met een mes. Ze schreeuwden: money, money! Mijn vrouw moest dure sieraden afdoen en ze rommelden vervolgens ook nog in de bus, op zoek naar nog meer kostbaarheden."

"Dan sta je daar, beduusd", zegt de man over zijn vrouw. De daders pakten de oorbellen van de vrouw af en maakten de trouwringen van haar overleden moeder en haar vader buit. "Haar vader had die aan haar gegeven als herinnering." Daarna gingen de overvallers er vandoor.

De overval bij de taxibus was dus de tweede overval in een week tijd. Begin deze week werd op de kermis in Uden al de ketting met een gouden hart, met daarin de as van haar overleden oma, van haar nek getrokken net als een klein gouden varkentje aan een ketting.