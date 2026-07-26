Ernstige zorgen om vermiste Anna (59): heeft medicijnen nodig

De 59-jarige Anna wordt al langere tijd vermist nadat ze vertrok uit Eindoven. Haar familie en de politie maken zich ernstige zorgen over haar welzijn. De vrouw heeft medicijnen nodig. Op 6 juni is er voor het laatst iets van haar vernomen.

Wanneer ze precies is vertrokken uit Eindhoven is niet duidelijk. Wel heeft de politie bekendgemaakt dat ze op 6 juni nog een bericht heeft geplaatst op TikTok vanuit een hotel in Frankfurt. Daar is ze ook weer vertrokken, maar de politie houdt er rekening mee dat ze nog in Duitsland is. Sinds het bericht van 6 juni is er niks meer van haar vernomen.

Anna verplaatst zich te voet, meestal met een boodschappenkar. Ze draagt altijd een pet of een hoodie en meestal een zonnebril of bril met een donker montuur. Ze heeft grijs haar en een moedervlek links naast haar mond.

"Ze vertrouwt niemand en is terughoudend", laat de politie weten in een opsporingsbericht. Behalve in Duitsland is ze ook op andere plekken in Europa gezien.