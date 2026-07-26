Eindelijk wat regen, maar daarna wordt het weer ouderwets warm
Voor mensen die zitten te wachten op regen: zondagmiddag is het zover. "Maar de hoeveelheid neerslag valt mee. Of eigenlijk tegen", legde weerman Johnny Willemsen van Weerplaza zondagochtend uit in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant.
Het was zondagochtend al bewolkt in de provincie. Toen bleek het nog wel droog, maar de buien waren al onderweg. Daarmee krijgen we vooral deze middag te maken. "Maar in het noorden van Nederland zal het natter zijn dan hier in het zuiden. Hier valt de hoeveelheid neerslag wel mee."
Tussendoor zien we ook af en toe wat zon. De temperatuur komt uit op een graad of 22. Daarbij staat een matige wind uit het zuidwesten.
De natuur kan die regen na de droogte van de voorbije maanden wel goed gebruiken. Het ruikt dan ook zo lekker, na een bui tijdens zo'n droge periode.
"Bij droogte is de natuur stoffig en bij regen komen alle geuren weer los", legt boswachter Frans Kapteijns uit. "De planten en bloemen gaan dan weer open. Dat ruik je. Bij hitte gaan veel planten dicht en dieren schuilen dan."
Petrichor
Voor die geur van natte grond, na een lange tijd van droogte is zelfs een naam: Petrichor. Petrichor is de frisse geur die ontstaat wanneer regen op droge grond valt. Petri komt van de Griekse woorden petra (steen) en ichor (het bloed van de goden). Maar of dat beetje regen van zondag ook daadwerkelijk voor petrichor zorgt is natuurlijk de vraag.
"Het wordt weer echt heel heet."
Ook maandagochtend trekt misschien nog een buitje over. "Maar in de loop van de dag wordt het vanuit het westen zonnig en droog. Dan wordt het zo'n 23 graden. Dinsdag gaan we al richting 30 graden, met veel zonneschijn."
Plaknacht
Woensdag en donderdag halen we misschien zelfs 35 graden in Brabant. "Het wordt weer echt heel heet dan, maar het lijkt niet een heel lange periode te worden. Vanaf vrijdag draait de wind namelijk meer naar het noordwesten. Dat krijg je grotere temperatuurverschillen in het land. Aan de kust een graad of 23 en in onze provincie 28 ofzo. Die 35 graden wordt het dus maar een of twee dagen."
Daarbij zal de nacht van woensdag op donderdag waarschijnlijk een plaknacht worden. "Dan blijft het boven 20 graden."