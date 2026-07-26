Eindelijk wat regen, maar daarna wordt het weer ouderwets warm

Voor mensen die zitten te wachten op regen: zondagmiddag is het zover. "Maar de hoeveelheid neerslag valt mee. Of eigenlijk tegen", legde weerman Johnny Willemsen van Weerplaza zondagochtend uit in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant.

Het was zondagochtend al bewolkt in de provincie. Toen bleek het nog wel droog, maar de buien waren al onderweg. Daarmee krijgen we vooral deze middag te maken. "Maar in het noorden van Nederland zal het natter zijn dan hier in het zuiden. Hier valt de hoeveelheid neerslag wel mee." Tussendoor zien we ook af en toe wat zon. De temperatuur komt uit op een graad of 22. Daarbij staat een matige wind uit het zuidwesten. De natuur kan die regen na de droogte van de voorbije maanden wel goed gebruiken. Het ruikt dan ook zo lekker, na een bui tijdens zo'n droge periode.

"Bij droogte is de natuur stoffig en bij regen komen alle geuren weer los", legt boswachter Frans Kapteijns uit. "De planten en bloemen gaan dan weer open. Dat ruik je. Bij hitte gaan veel planten dicht en dieren schuilen dan." Petrichor

Voor die geur van natte grond, na een lange tijd van droogte is zelfs een naam: Petrichor. Petrichor is de frisse geur die ontstaat wanneer regen op droge grond valt. Petri komt van de Griekse woorden petra (steen) en ichor (het bloed van de goden). Maar of dat beetje regen van zondag ook daadwerkelijk voor petrichor zorgt is natuurlijk de vraag.

"Het wordt weer echt heel heet."