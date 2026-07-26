Shock bij bewoners over bekladdingen: 'Je blijft van elkaars spullen af!'

Inwoners van Engelen en Bokhoven reageren geschokt op de bekladde huizen in hun dorpen. "Je blijft van elkaars spullen af!"

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Meerdere huizen in Engelen en Bokhoven zijn beklad met teksten als 'AMV nee ...' en scheldwoorden als 'hoer' en 'slet'. AMV is de afkorting voor Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De bekladdingen lijken daarom alles te maken te hebben met de discussie over de komst van een opvang voor jonge asielzoekers in Engelen. Dat laatste bevestigt de politie. "Het lijkt erop dat woningen van voorstanders van het azc en andere goederen van voorstanders zijn beklad", laat een woordvoerder in een reactie aan Omroep Brabant weten. Ze geeft aan dat er ook al een aantal aangiftes is opgenomen. Maar bewoners van Engelen zeggen dat het genuanceerder ligt. Ook huizen van niet uitgesproken voor- of tegenstanders zijn beklad met schuttingwoorden.

"Ik zag het en ik dacht echt: wat gaan we nu meemaken?", reageert een van de buurtbewoners. "Ik voel me nog wel veilig, maar ik vind dit heel onprettig. Het doet me pijn dat dit in ons dorp gebeurt. We hebben altijd liefde voor dit dorp gehad. Wie de dader is, maakt me niet uit. Er is al genoeg rotzooi in de wereld. Blijf gewoon met elkaar praten en van elkaar spullen af."

Foto: redactie Omroep Brabant.

Andere buurtbewoners praten aan de Schoolstraat met elkaar over wat er is gebeurd. Daar zijn twee woningen beklad en ook een auto en een scooter moesten eraan geloven, Een vrouw zag de bekladdingen zaterdagnacht al, toen ze de hond uitliet. "Dit is bizar", verzucht een andere buurtbewoner. "Bij degene die dit heeft gedaan, zit een steekje los. Ik hoop dat ze diegene pakken." Zondag bekijkt de politie om hoeveel huizen en bijvoorbeeld schuttingen het precies gaat. Vervolgens worden die bewoners, als ze zich nog niet gemeld hebben, benaderd om aangifte te komen doen. De opvang voor jonge asielzoekers zou moeten komen aan de Beverspijken, op de grens van Den Bosch en Engelen. Daar, op het bedrijventerrein in Engelen, zouden vijftig minderjarige vluchtelingen opgevangen moeten worden. In Engelen waren de afgelopen maanden meerdere protesten tegen de opvang. Daarbij moest de mobiele eenheid meerdere keren ingrijpen.