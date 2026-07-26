Woede, frustratie en angst overheerst bij bewoners na bekladdingen Engelen

Inwoners van Engelen en Bokhoven reageren geschokt op de bekladde huizen in hun dorpen. "Je blijft van elkaars spullen af!"

Meerdere huizen in Engelen en Bokhoven zijn beklad met teksten en scheldwoorden als 'hoer', 'slet' en het woord 'Nee AMV'. AMV is de afkorting voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De bekladdingen lijken daarom alles te maken te hebben met de discussie over de komst van een opvang voor jonge asielzoekers in Engelen.

Hettie Cremers uit Bokhoven is een van de bewoners van wie het huis is beklad. Vroeg in de ochtend werden zij en haar man gebeld door de politie met de mededeling dat er vernielingen waren aangericht. Toen ze buiten gingen kijken, zagen ze dat hun deurbel groen was bespoten en dat de posters van VluchtelingenWerk, die aan hun ramen hingen, waren beklad.

"Woede, frustratie en angst. Dat ging er door mij heen. Nu is het verf, maar wat wordt het straks? Een baksteen of erger? Wij hebben hier een logeerkamer voor ons kleinkind. Hoe ver gaat men?", zegt Cremers. Voor haar en haar man zijn de vluchtelingen wel welkom. "We zien de zorgen, en die moeten we ook serieus nemen. Maar wat er nu gebeurt in de gemeenschap, met geweld en dit soort vandalisme, daar staan wij volstrekt niet achter."