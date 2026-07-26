Woede, frustratie en angst overheerst bij bewoners na bekladdingen Engelen
Inwoners van Engelen en Bokhoven reageren geschokt op de bekladde huizen in hun dorpen. "Je blijft van elkaars spullen af!"
Meerdere huizen in Engelen en Bokhoven zijn beklad met teksten en scheldwoorden als 'hoer', 'slet' en het woord 'Nee AMV'. AMV is de afkorting voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De bekladdingen lijken daarom alles te maken te hebben met de discussie over de komst van een opvang voor jonge asielzoekers in Engelen.
Hettie Cremers uit Bokhoven is een van de bewoners van wie het huis is beklad. Vroeg in de ochtend werden zij en haar man gebeld door de politie met de mededeling dat er vernielingen waren aangericht. Toen ze buiten gingen kijken, zagen ze dat hun deurbel groen was bespoten en dat de posters van VluchtelingenWerk, die aan hun ramen hingen, waren beklad.
"Woede, frustratie en angst. Dat ging er door mij heen. Nu is het verf, maar wat wordt het straks? Een baksteen of erger? Wij hebben hier een logeerkamer voor ons kleinkind. Hoe ver gaat men?", zegt Cremers. Voor haar en haar man zijn de vluchtelingen wel welkom. "We zien de zorgen, en die moeten we ook serieus nemen. Maar wat er nu gebeurt in de gemeenschap, met geweld en dit soort vandalisme, daar staan wij volstrekt niet achter."
"Ik zag het en ik dacht echt: wat gaan we nu meemaken?", reageert een andere buurtbewoner in Engelen. "Ik voel me nog wel veilig, maar ik vind dit heel onprettig. Het doet me pijn dat dit in ons dorp gebeurt. We hebben altijd liefde voor dit dorp gehad. Wie de dader is, maakt me niet uit. Er is al genoeg rotzooi in de wereld. Blijf gewoon met elkaar praten en blijf van elkaars spullen af."
Aan de Schoolstraat in Engelen zijn twee woningen beklad en ook een auto en een scooter moesten eraan geloven. Een vrouw zag de bekladdingen zaterdagnacht al toen ze de hond uitliet.
"Dit is bizar", verzucht een andere buurtbewoner in Engelen. "Bij degene die dit heeft gedaan, zit een steekje los. Ik hoop dat ze diegene pakken."
Zondag bekijkt de politie om hoeveel huizen en bijvoorbeeld schuttingen het precies gaat. Vervolgens worden die bewoners, als ze zich nog niet gemeld hebben, benaderd om aangifte te doen.
De opvang voor jonge asielzoekers zou moeten komen aan de Beverspijken, op de grens van Den Bosch en Engelen. Daar, op het bedrijventerrein in Engelen, zouden vijftig minderjarige vluchtelingen moeten worden opgevangen. In Engelen waren de afgelopen maanden meerdere protesten tegen de opvang. Daarbij moest de mobiele eenheid meerdere keren ingrijpen.
Geen AMV in Engelen
De Facebookgroep 'Geen AMV in Engelen' laat in een statement weten zich nadrukkelijk te distantiëren van de bekladdingen. Volgens de groep zijn intimidatie, vernieling en bedreiging onacceptabel en staan die haaks op de manier waarop zij hun zorgen kenbaar willen maken. De groep zegt mee te leven met de getroffen inwoners.