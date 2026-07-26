FC Den Bosch gezegend in de Sint-Jan onder luid gezang: 'Dit is echt uniek'

De selectie van FC Den Bosch is zaterdag in de Sint-Jan gezegend voor het nieuwe seizoen. In de kathedraal waren honderden supporters aanwezig bij de speciale dienst en die lieten van zich horen.

De kerkdienst was onderdeel van de 'Culture Day' van FC Den Bosch. Met deze jaarlijkse dag hoopt de club de selectie wat meer over de stad te leren en kunnen de nieuwe spelers kennis maken met alle hotspots van Den Bosch. Na een bezoek van de burgemeester en een tocht door de Binnendieze sloot de selectie de dag af in de kathedraal, waar honderden supporters met vlaggen de mannen opwachtten. "Dit is echt uniek. Ik kom uit de Biblebelt, maar dit heb ik nog nooit gezien. Super indrukwekkend", zegt Bart Schreuder, de nieuwe coach van de Bosschenaren. Het inburgeren lukt hem al aardig. "Ik vond de Diezetocht heel gaaf. Dat ga ik zeker nog eens met mijn vrouw en kinderen doen."

De hele kerk was gevuld met blauw-witte FC Den Bosch-shirts, zag ook nieuwkomer Hessel Eikelboom. "Dit heb ik bij geen enkele club meegemaakt, zoals het hier gaat." Hij komt zelf uit het noorden, dus moet zijn draai nog vinden in de stad. "Ik ben heel druk geweest met verhuizen, maar weet nu wel wat over de geschiedenis van de stad." Hij belooft de komende weken te gebruiken om de stad meer te verkennen. Zingend in de kathedraal

Aan het einde van de dienst werd de selectie gezegend door plebaan Vincent Blom. Ook werden er verschillende kerk-, maar ook FC Den Bosch-liederen gezongen onder aanvoering van zangeres Kelsey Ikkersheim. Toch blijft het een bijzonder beeld: voetbalsupporters zingend in een kathedraal, maar niet volgens Broeder Rangel, die werkzaam is in de Sint-Jan. "Ik vond het geweldig, vooral de saamhorigheid van de FC Den Bosch-supporters." Geen andere Nederlandse club doet iets vergelijkbaars, maar volgens Rangel is het hartstikke normaal. "Als je kijkt naar Spanje, daar vragen alle clubs om een zegen in het nieuwe seizoen. Ook na het winnen van de WK-finale gingen de spelers de schepper bedanken." Hij benadrukt dat de Sint-Jan de woonkamer van de stad Den Bosch is, en dus voor iedereen toegankelijk moet zijn. Extra gebeden

Vorig seizoen werd FC Den Bosch negende na de zegening. Wat hebben Broeder Rangel en zijn collega's dit jaar anders gedaan voor betere prestaties? 'Extra gebeden. Zingen is twee keer bidden en dat is massaal gebeurd." Als kers op de taart presenteerde algemeen directeur Tommie van Alphen het nieuwe uitshirt van FC Den Bosch in de kathedraal en werd deze direct verkocht in de Sint-Jan na de dienst.