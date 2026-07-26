Vrouw zonder rijbewijs vliegt uit de bocht op A58 bij Bavel

Een vrouw is zondagmiddag gewond geraakt nadat de auto waarin ze zat uit de bocht vloog op de A58 bij Bavel. De auto waarin zij als bijrijder zat, botste vol op de vangrail en eindigde dwars op de weg. De bestuurder was volgens de politie een vrouw zonder rijbewijs.

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De vrouw is in een ambulance behandeld en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. De bestuurster en nog een andere inzittende raakten lichtgewond, zij zijn ter plaatse geholpen.

Het ongeluk gebeurde op de afslag naar Bavel, die werd tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten. Tijdens het bergen van de auto vloog een onderdeel van de auto de berm in. Omdat het niet zo snel gevonden werd, besloot de politie een aanwezige speurhond in te zetten. Die had het voorwerp snel gevonden en kreeg als beloning een rood balletje.