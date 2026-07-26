Agenten in kogelwerende vesten rukken uit, mogelijk geschoten in Den Bosch

Aan de Kastanjestraat in Den Bosch is waarschijnlijk geschoten. Dat meldt de politie. Zij rukten rond kwart over vijf uit.

Er is nog veel onduidelijk over wat er aan de hand is. Het voorval zou op straat zijn gebeurd, meldt een woordvoerder van de politie rond kwart over zeven. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

De Kastanjestraat is helemaal afgezet. Er staan veel agenten in kogelwerende vesten. Ook staan er zo'n honderd mensen aan het afzetlint te kijken naar wat er gaande is.