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Agenten in kogelwerende vesten rukken uit, mogelijk geschoten in Den Bosch

Vandaag om 18:18 • Aangepast vandaag om 19:15
Agenten in de Kastanjestraat in Den Bosch na mogelijke schoten (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Agenten in de Kastanjestraat in Den Bosch na mogelijke schoten (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

Aan de Kastanjestraat in Den Bosch is waarschijnlijk geschoten. Dat meldt de politie. Zij rukten rond kwart over vijf uit. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Er is nog veel onduidelijk over wat er aan de hand is. Het voorval zou op straat zijn gebeurd, meldt een woordvoerder van de politie rond kwart over zeven. Er zou niemand gewond zijn geraakt. 

De Kastanjestraat is helemaal afgezet. Er staan veel agenten in kogelwerende vesten. Ook staan er zo'n honderd mensen aan het afzetlint te kijken naar wat er gaande is. 

  • Agenten in de Kastanjestraat in Den Bosch na mogelijke schoten (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
    Agenten in de Kastanjestraat in Den Bosch na mogelijke schoten (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
  • Agenten in de Kastanjestraat in Den Bosch na mogelijke schoten (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

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