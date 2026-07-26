Politie valt huis binnen na mogelijke schoten, verdachte spoorloos

Een slachtoffer heeft zondag aan het einde van de middag zelf de politie gebeld nadat deze persoon beschoten zou zijn aan de Kastanjestraat in Den Bosch. Dat meldt de politie. Agenten met kogelwerende vesten vielen zondagavond een huis binnen aan de Kastanjestraat.

Er werd lang gewacht voordat ze naar binnen gingen, uiteindelijk gebeurde dat rond acht uur.

Na de eerste melding van mogelijke schoten rond vijf uur rukten agenten in kogelwerende vesten uit naar de straat. Ze gingen ervan uit dat de verdachte in een huis aan de Kastanjestraat zat.

Geen kogelhulzen gevonden

Of er op de openbare weg zou zijn geschoten of bij het huis voor de deur, is niet duidelijk.

Een woordvoerder van de politie meldt dat er tot dusver geen kogelinslagen of kogelhulzen gevonden zijn. “Al wil dat niet zeggen dat er niet geschoten is, er kan ook sprake zijn van een luchtdrukpistool of een alarmpistool.”

Geen gewonden

Nadat ze het huis binnenvielen, bleek de verdachte daar niet te zijn. Er is tot dusver dan ook niemand aangehouden. Het huis is doorzocht.

“De recherche neemt het onderzoek nu over. Zij zullen zeker proberen om de verdachte op te sporen en te verhoren”, aldus de woordvoerder.

Er raakte niemand gewond. De politie kan niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer of van de verdachte.