Man valt overboord maar kan nog net belletje plegen voor hulp

Een man is zondagmiddag met een zeilbootje omgeslagen in de Kraaijenbergse Plassen in Linden. Dankzij een reddingsvest wist hij boven water te blijven. De hulpdiensten rukten massaal uit en kwamen de man te hulp.

De man was aan het zeilen op de Kraaijenbergse Plassen maar kon niet zwemmen. Hij was wel zo slim om een reddingsvest te dragen.

Op het moment dat het weer veranderde, sloeg zijn zeilboot om en viel de man, die alleen in de boot zat, overboord. "Het kwam door de enorme wind", vertelt de man eenmaal op het droge. Omdat hij dankzij z'n reddingsvest bleef drijven, kon hij z'n telefoon uit z'n borstzakje halen en z'n vrouw bellen. Zij alarmeerde de hulpdiensten.

De brandweer, ambulance en politie kwamen naar het water. De brandweer ging met een boot het water in en haalden de man uit het water.

"Het gaat nu goed met mij, maar ik heb nog wel last van stress", vertelt de man na afloop aan Omroep Brabant. Het is ook nog de vraag hoe z'n zeilboot eraan toe is. "De boot wordt nu uit het water gehaald maar ik ben oké."