Automobilist rijdt onder invloed van drugs en belandt in sloot Beek en Donk

Een auto is zondagmiddag van de weg geraakt op de Lieshoutseweg in Beek en Donk. De politie dacht aanvankelijk dat het om een voertuig te water ging, maar de sloot bleek droog te staan.

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Bij het ongeval raakte niemand gewond. De bestuurder van de auto is wel meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Uit een speekseltest bleek dat de man positief testte op amfetamine en cocaïne, aldus politie Helmond op sociale media.