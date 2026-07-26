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Herlings nieuwe leider in MXGP na dubbele zege in Tsjechië
Vandaag om 19:24 • Aangepast vandaag om 19:40
Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft in de MXGP de leiding overgenomen van de Belg Lucas Coenen. De 31-jarige uit Oploo won zondag beide wedstrijden tijdens de GP van Tsjechië in Loket. Zijn concurrent, Lucas Coenen, kon niet meedoen. Hij raakte zaterdag tijdens de kwalificatie geblesseerd.
Door zijn twee overwinningen pakte Herlings veel punten en staat hij nu bovenaan in het klassement met 615 punten. Coenen volgt op de tweede plaats met 566 punten. De Fransman Romain Febvre staat derde met 541 punten.
Volgende week zijn in Lommel in België de volgende races.
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