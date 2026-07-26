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Gemeente Den Bosch veroordeelt intimidatie: 'Geen plaats in democratie'
Vandaag om 20:31 • Aangepast vandaag om 21:06
Elf partijen uit de Bossche gemeenteraad reageren in een gezamenlijk statement met afschuw op het vandalisme dat in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden. Meerdere huizen en auto's van inwoners in Engelen en Bokhoven werden beklad met teksten als 'AMV nee', 'hoer' en 'slet'. Het gaat om bewoners die niet per se tegen een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn.
"Wij veroordelen het vandalisme dat afgelopen nacht in Engelen heeft plaatsgevonden. Het intimideren van inwoners heeft geen plaats in onze democratische samenleving. Juist wanneer we van mening verschillen, voeren we het gesprek met woorden en respect. Daar horen we als samenleving gezamenlijk een stevige grens te trekken."
Dit statement is ondertekend door PRO, D66, VVD, Leefbaar ‘s-Hertogenbosch, Rosmalens Belang, De Bossche Groenen, CDA, SP, Gewoon ge-DREVEN, 50PLUS en de Partij voor de Dieren. Dat zijn elf van de dertien partijen die in de Bossche gemeenteraad zitten. Aan alle partijen werd gevraagd het statement mede te ondertekenen.
PVV en Forum voor Democratie hebben het statement niet ondertekend.
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