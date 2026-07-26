Gemeente Den Bosch veroordeelt intimidatie: 'Geen plaats in democratie'

Elf partijen uit de Bossche gemeenteraad reageren in een gezamenlijk statement met afschuw op het vandalisme dat in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden. Meerdere huizen en auto's van inwoners in Engelen en Bokhoven werden beklad met teksten als 'AMV nee', 'hoer' en 'slet'. Het gaat om bewoners die niet per se tegen een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn.

Redactie Geschreven door