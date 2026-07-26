De Vierdaagse en een onopgeloste moordzaak: dit gebeurde er deze week
7400 Brabanders deden mee aan de Nijmeegse Vierdaagse en 37 jaar na de moord op Wies Hensen zit haar zus Annelies nog altijd zonder antwoorden. Dit zijn de best gelezen verhalen van deze week die je niet mag missen.
Na vier dagen intensief wandelen is de Nijmeegse Vierdaagse voorbij. Van de 47.000 deelnemers kwamen er ruim 7.400 uit Brabant. Op het station van Nijmegen stapten veel vermoeide maar trotse Brabanders weer in de trein naar huis. De 12-jarige Teun uit Den Bosch liep voor het eerst mee en zette ondanks zijn blaren door. Maria van Nistelrooij uit Nuland deed voor de 21e keer mee en had dankzij een goede voorbereiding geen last van pijntjes. In Oss kwamen Wilma van Herpen en Jacqueline Geurts aan in zelfgenaaide groene jurken met gladiolen. De slotdag voerde vrijdag door Brabant, van de beroemde Via Gladiola in Nijmegen tot de pontonbrug in Cuijk.
Lees hier hun verhaal.
37 jaar na de moord op Wies Hensen blijft de grote vraag: wie heeft het gedaan? De 32-jarige Wies werd in 1989 na een avondje kermis in Budel naakt en verstikt gevonden in een sloot bij Dommelen. Alleen haar witte sportsokken had ze nog aan. Voor haar zus Annelies (72) is het onvoorstelbaar dat er na al die jaren nog steeds geen antwoorden zijn. "Het blijft voortdurend door je hoofd spoken: wat is er gebeurd? Hoe kan dat?", snikt ze. "Ik weet zeker dat er in Budel mensen zijn die meer weten, maar niets durven te zeggen."
Check het hier.
Vier jongens zijn veroordeeld voor een gewelddadige beroving en ontvoering van een 69-jarige man uit Gilze. De vijf jongens, toen allemaal nog minderjarig, lokten het slachtoffer op 17 augustus 2024 via een datingsite naar Eindhoven. Hij dacht dat hij een vrouw zou ontmoeten, maar werd mishandeld, in zijn eigen auto gezet met een zak over zijn hoofd en bedreigd met een mes. Uren lang reden ze met hem rond. De daders gingen er met geld, een horloge, sieraden en pasjes vandoor. Dankzij DNA-onderzoek werden ze aangehouden.
Lees zijn verhaal hier.
PSV-coryfee René van de Kerkhof hoopt vurig dat Nicolas Tagliafico niet naar PSV komt. De oud-international is nog altijd boos over het gedrag van de Argentijnse verdediger tijdens de WK-finale. "Een schande voor het voetbal", noemt hij het samen met zijn broer Willy. De tweeling speelde 48 jaar geleden zelf tegen Argentinië in de keiharde WK-finale van 1978, maar volgens hen gedroegen de Argentijnen zich tijdens het WK van 2022 nog onsportiever. Wel zijn de broers blij dat het Nederlands elftal de Fair Play Award kreeg. Over de bondscoach heeft René ook een duidelijke mening. Volgens hem zou Peter Bosz de beste keuze zijn, maar die ligt nog twee jaar vast bij PSV.
Hier lees je hun analyse.