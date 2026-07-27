TOP Oss verliest doelpuntrijk oefenduel van Almere City

TOP Oss heeft zaterdagmiddag een doelpuntrijk oefenduel met Almere City FC verloren. Op het Fanny Blankers-Koen Sportpark in Almere eindigde de wedstrijd na 150 minuten in 8-4. De Ossenaren kwamen tweemaal op voorsprong, maar Almere City trok uiteindelijk aan het langste eind.

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In de eerste 75 minuten van de wedstrijd, waarin beide teams met hun sterkste opstelling speelden, stond het na een spannend gevecht 2-2. De Ossenaren kwamen eerst op voorsprong dankzij een kopbal van Franslyn, maar Almere City maakte snel gelijk via Poku. TOP Oss heroverde de leiding met een doelpunt van De Lannoy, maar vlak voor de pauze kwam Almere opnieuw op gelijke hoogte door een treffer van Druijf.

Nieuwe kansen na rust

In het tweede deel van de wedstrijd wisselden beide ploegen hun opstelling. TOP Oss begon sterk en kwam opnieuw op voorsprong door een doelpunt van Silva, gevolgd door een treffer van Pansa die de stand op 2-4 bracht. Almere City herpakte zich echter snel, met een doelpunt van Burgering en een fout van TOP Oss die resulteerde in de gelijkmaker: 4-4.

De thuisploeg nam daarna de controle over en scoorde meerdere keren, waardoor de score opliep tot 8-4. Almere City profiteerde van een man-meer situatie toen TOP Oss door een blessure met tien man verder moest.

Ondanks de nederlaag waren er voor TOP Oss positieve momenten te zien. In de eerste 75 minuten hielden ze zich goed staande en kwamen ze tweemaal op voorsprong. Ook in het tweede deel lieten de Ossenaren aanvallend hun kwaliteiten zien, met doelpunten van Silva en Pansa.