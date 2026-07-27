Automobilist gaat ervandoor na crash in Beugen, bijrijder uit auto geknipt

Een automobilist is er zondagavond vandoor gegaan nadat deze met de auto tegen een boom crashte naast de Graafsedijk in Beugen. Toen de hupdiensten aankwamen, bevond de bijrijder zich nog in de auto. Die moest daaruit bevrijd worden.

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De bijrijder werd door de brandweer uit de auto geknipt en met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de inzet van de hulpdiensten werd de weg een tijd lang afgezet. Hoe het ongeluk op de Graafsedijk kon gebeuren, wordt onderzocht.