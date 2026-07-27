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Bestuurder vlucht na crash, bijrijder moet uit auto worden geknipt

Vandaag om 05:31 • Aangepast vandaag om 08:56
De automobilist crashte de Graafsedijk in Beugen (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
De automobilist crashte de Graafsedijk in Beugen (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).

Een automobilist is er zondagavond vandoor gegaan nadat hij met zijn auto tegen een boom crashte naast de Graafsedijk in Beugen. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleek de bijrijder nog in de auto te zitten. Die zat bekneld en moest worden bevrijd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bijrijder werd door de brandweer uit de auto geknipt en met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de inzet van de hulpdiensten werd de weg een tijd lang afgezet. 

Hoe het ongeluk op de Graafsedijk kon gebeuren, wordt onderzocht.

  • De bijrijder werd door de hulpverleners uit de gecrashte auto gehaald (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
    De bijrijder werd door de hulpverleners uit de gecrashte auto gehaald (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
  • De auto botste op een boom naast de weg in Beugen (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).

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