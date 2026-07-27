Bestuurder vlucht na crash, bijrijder moet uit auto worden geknipt

Een automobilist is er zondagavond vandoor gegaan nadat hij met zijn auto tegen een boom crashte naast de Graafsedijk in Beugen. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleek de bijrijder nog in de auto te zitten. Die zat bekneld en moest worden bevrijd.

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De bijrijder werd door de brandweer uit de auto geknipt en met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de inzet van de hulpdiensten werd de weg een tijd lang afgezet. Hoe het ongeluk op de Graafsedijk kon gebeuren, wordt onderzocht.