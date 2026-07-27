Gevaarlijke stof lekt uit apparaat in Boekel, brandweer doet metingen

Meerdere hulpdiensten werden zondagavond opgeroepen vanwege een ongeluk met gevaarlijke stoffen aan de N605 in Boekel. In een ruimte zou een onbekende vloeistof uit een apparaat hebben gelekt. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.

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De brandweer ging met ademlucht en beschermingsmiddelen naar binnen en deed diverse metingen. Na overleg werden korrels op grond gestrooid, waarna het gevaar geweken was. Om welke vloeistof het ging, is niet bekendgemaakt.