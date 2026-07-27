Slingerende automobilist blijkt onder invloed, drugs in auto en in huis

Een automobilist is afgelopen weekend aangehouden op de Raktweg in Helmond. De bestuurder viel agenten op omdat hij met zijn auto slingerde over de weg.

De automobilist bleek onder invloed te zijn van cannabis en amfetamine/methamfetamine. Bij verdere controle werden er verschillende soorten soft- en harddrugs in de auto gevonden.

Ook in het huis van de bestuurder werden meerdere pillen, hasj, hennep en vals geld ontdekt. Alle drugs zijn inbeslaggenomen, net als het valse geld. De automobilist is vastgezet voor verder onderzoek.