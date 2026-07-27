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Weer auto in vlammen op in Eindhoven, bewoners surveilleren op straat
Vandaag om 07:08 • Aangepast vandaag om 07:53
In het Eindhovense stadsdeel Stratum is zondagnacht voor de vierde keer in korte tijd een auto door brand verwoest. Deze was geparkeerd in de Rector Baptistlaan. Het vuur werd rond halftwee 's nachts ondekt.
De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de Mercedes verloren ging. Vanwege de recente autobranden lopen buurtbewoners 's nachts door de wijk om alles in de gaten te houden.
De vorige autobranden in deze buurt vonden plaats aan het Arnaudinaplein en aan het Kraanven. De politie doet onderzoek. Op camerabeelden zou iemand te zien zijn die met jerrycans loopt en het vuur zou veroorzaken.
Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande auto meegenomen.
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