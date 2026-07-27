Weer auto in vlammen op in Eindhoven, bewoners surveilleren op straat

In het Eindhovense stadsdeel Stratum is zondagnacht voor de vierde keer in korte tijd een auto door brand verwoest. Deze was geparkeerd in de Rector Baptistlaan. Het vuur werd rond halftwee 's nachts ondekt.

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De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de Mercedes verloren ging. Vanwege de recente autobranden lopen buurtbewoners 's nachts door de wijk om alles in de gaten te houden.