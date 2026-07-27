Scooterrijder met hoge snelheid op de vlucht voor politie: rijbewijs kwijt

De politie Veldhoven en Waalre heeft zondag een scooterrijder aangehouden na een achtervolging met hoge snelheden. De bestuurder reed met een scooter zonder kenteken over het fietspad, waarop agenten hem een stopteken gaven. In plaats van te stoppen, ging hij ervandoor.

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"Er volgde een achtervolging waarbij snelheden van ruim 100 kilometer per uur werden bereikt", schrijven agenten op Instagram. Uiteindelijk werd de bestuurder aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden zonder kenteken, het negeren van een stopteken en het rijden met hoge snelheid. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. De scooter is in beslag genomen.