Vergunning aangevraagd voor keetplaatsing in Son en Breugel

In Son en Breugel is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van twee opslagketen en een schaftkeet aan de Herculeslaan. De aanvraag is op 23 juli ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het plan betreft het plaatsen van twee opslagketen en een schaftkeet op de Herculeslaan 2. De aanvraag heeft zaaknummer 08483800155.

Het betreft momenteel alleen een kennisgeving, wat betekent dat de plannen nog niet ter inzage liggen. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat het college van burgemeester en wethouders een beslissing heeft genomen over de plannen.