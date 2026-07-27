Drie nieuwe bedrijfspanden gepland in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van drie bedrijfspanden met hallen en kantoren op Ekkersrijt, ingediend op 22 juli 2026.

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De aanvraag betreft de bouw van drie nieuwe bedrijfspanden aan de Ekkersrijt, zonder huisnummer, in Son en Breugel. Deze aanvraag werd op 22 juli 2026 ontvangen door het gemeentebestuur en heeft het zaaknummer 08483799873.

Het gaat hier om een eerste kennisgeving; er kunnen nog geen bezwaren worden ingediend. Dit kan pas nadat het college van burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen over de plannen. De plannen zijn momenteel ook niet ter inzage beschikbaar voor het publiek.