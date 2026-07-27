Beslissing over bouw van 8 woningen in Breda uitgesteld

De gemeente Breda heeft besloten de beslissing over de bouw van acht woningen en de aanleg van een in- en uitrit aan de Heuvelbrink 114 uit te stellen. Dit verzoek kwam van de aanvrager op 23 juli 2026.

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De gemeente Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om acht woningen te bouwen en een in- en uitrit aan te leggen aan de Heuvelbrink 114. De beslissing over deze aanvraag is uitgesteld met maximaal zes weken. Dit betekent dat er nog geen definitieve goedkeuring is gegeven.

De gemeente publiceerde het bericht om aan te geven dat de beslistermijn is aangepast. Dit geeft betrokkenen de mogelijkheid om op tijd te reageren als de omgevingsvergunning hun belangen raakt. Het is momenteel nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Zodra er een besluit is genomen over de vergunning, zal de gemeente dit publiceren en kan er formeel bezwaar worden gemaakt.