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Evenementenvergunning aangevraagd voor Kuil in Concert in Prinsenbeek

Vandaag om 09:20

Voor het evenement Kuil in Concert in Prinsenbeek is een vergunning aangevraagd. Het evenement staat gepland op 23 augustus 2026 van één uur 's middags tot acht uur 's avonds.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de evenementenvergunning is op 1 juli 2026 ingediend voor de locatie aan de Weimersedreef in Prinsenbeek. Het is momenteel een kennisgeving en de plannen liggen nog niet ter inzage.

De gemeente moet nog een beslissing nemen over deze aanvraag. In de tussentijd kunnen betrokkenen gedurende twee weken hun mening geven over de aanvraag. Dit kan door digitaal contact op te nemen met de gemeente Breda.

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