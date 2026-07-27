Maalstroom Open Air vraagt vergunning aan voor evenement in Breda

Maalstroom Open Air heeft een evenementenvergunning aangevraagd voor een evenement op 29 augustus aan de Veilingkade in Breda. De vergunningaanvraag is op 16 juli ontvangen.

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Het evenement Maalstroom Open Air staat gepland voor zaterdag 29 augustus, tussen één uur 's middags en elf uur 's avonds. Het vindt plaats aan de Veilingkade 12 in Breda. De aanvraag voor de vergunning is nog in behandeling en het besluit moet nog worden genomen.

Belangstellenden kunnen de aangevraagde vergunning digitaal opvragen via de website van de gemeente Breda. Het is ook mogelijk om gedurende twee weken na de aanvraag een reactie te geven.