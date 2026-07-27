Navigatie overslaan
Ontdek

Maalstroom Open Air vraagt vergunning aan voor evenement in Breda

Vandaag om 09:20

Maalstroom Open Air heeft een evenementenvergunning aangevraagd voor een evenement op 29 augustus aan de Veilingkade in Breda. De vergunningaanvraag is op 16 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Het evenement Maalstroom Open Air staat gepland voor zaterdag 29 augustus, tussen één uur 's middags en elf uur 's avonds. Het vindt plaats aan de Veilingkade 12 in Breda. De aanvraag voor de vergunning is nog in behandeling en het besluit moet nog worden genomen.

Belangstellenden kunnen de aangevraagde vergunning digitaal opvragen via de website van de gemeente Breda. Het is ook mogelijk om gedurende twee weken na de aanvraag een reactie te geven.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Breda

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.