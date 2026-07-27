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Bouw poolhouse met parkeergarage gepland in Eindhoven

Vandaag om 09:22

In Eindhoven is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een poolhouse met een ondergrondse parkeergarage aan de Parklaan 52.

Gevonden voor jou

Het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving heeft de aanvraag op 23 juli 2026 ontvangen. Het gaat om een bouwproject op Parklaan 52, waar een poolhouse met een ondergrondse parkeergarage moet verrijzen.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is momenteel enkel ter kennisgeving. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het plan.

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