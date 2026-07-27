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Gesloten bodemenergiesysteem in Vinkel krijgt groen licht

Vandaag om 09:24

In Vinkel heeft de gemeente Den Bosch een melding ontvangen voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Monniksgraaf 13. De melding werd op 9 juli geregistreerd.

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Het systeem zal worden geïnstalleerd op het adres Monniksgraaf 13 in Vinkel. Dit type energiesysteem maakt gebruik van de temperatuur van de bodem voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het draagt bij aan duurzaam energieverbruik door efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Het zaaknummer van deze melding is Z/510565. Voor vragen over de melding kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord. Vermeld hierbij het zaaknummer voor een vlotte afhandeling.

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