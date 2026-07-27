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Maatwerkvoorschriften aangevraagd in Vinkel

Vandaag om 09:24

De gemeente Den Bosch heeft een aanvraag ontvangen voor aangepaste regels aan de Van Rijckevorselweg 4 in Vinkel. De aanvraag betreft het verruimen van de terugsaneerwaarde.

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Op 17 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders van Den Bosch een verzoek om maatwerkvoorschriften ontvangen. Het gaat om de locatie aan de Van Rijckevorselweg 4 in Vinkel. Dit verzoek houdt in dat de aanvrager toestemming vraagt om af te wijken van de standaard regels en in plaats daarvan aangepaste regels te hanteren.

Momenteel is het niet mogelijk om op deze aanvraag te reageren. Het zaaknummer van de aanvraag is Z/511433.

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