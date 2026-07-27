Beslistermijn verlengd voor verbouwing in Nuland

De beslistermijn voor de omgevingsvergunning van de verbouwing aan de achterzijde van een woning aan de Raadhuisstraat 14 in Nuland is met zes weken verlengd. De nieuwe uiterste beslisdatum is vastgesteld op 4 september 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft zowel bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan als technische bouwactiviteiten. De gemeente heeft extra tijd nodig om tot een besluit te komen.

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