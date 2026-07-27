Gemeente Asten neemt mandaatbesluit voor sociale samenwerking

De gemeente Asten heeft op 7 juli 2026 een mandaatbesluit vastgesteld voor de uitvoering van taken binnen de samenwerking 'Koers Samenwerken door Samen Werken 2025-2029'. Dit besluit maakt het mogelijk voor het Dagelijks bestuur en de voorzitter van de GR Peelgemeenten om namens de gemeente te handelen bij regionale samenwerkingen.

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In de samenwerking zijn de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren betrokken, samen met het openbaar lichaam GR Peelgemeenten. De samenwerking richt zich op maatschappelijke opgaven binnen het Sociaal Domein. Het mandaatbesluit geeft specifieke bevoegdheden aan het Dagelijks bestuur en de voorzitter van GR Peelgemeenten, zoals het vertegenwoordigen van de gemeenten bij het opstellen van regioplannen en het maken van afspraken binnen deze plannen.

Daarnaast kunnen zij incidentele middelen aanvragen en beheren, en hebben zij de bevoegdheid om deze mandaten verder door te geven binnen de gestelde wettelijke kaders. Het besluit is direct na bekendmaking in het Gemeenteblad in werking getreden.