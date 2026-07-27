Vergunningsaanvraag voor woningbouw in Esch

In Esch is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van de constructie van een vrijstaande woning aan de Postelstraat, perceel A1348. De aanvraag is ingediend op 22 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een technische bouwactiviteit en heeft registratienummer 2026072201758. Het gaat om een wijziging van de constructie van de reeds geplande vrijstaande woning met vergunningnummer 1393087.

Geïnteresseerden kunnen de aanvraagstukken inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Bezwaar maken is in dit stadium nog niet mogelijk; dit kan pas nadat de omgevingsvergunning is verleend.