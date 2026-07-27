Opslag van grond of baggerspecie bij Gastelseweg in Kruisland

In Kruisland heeft de gemeente Steenbergen toestemming gegeven voor het opslaan van herbruikbare grond of baggerspecie op de Gastelseweg. De melding is op 23 juli 2026 afgehandeld.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het opslaan van grond of baggerslib dat zonder verdere bewerking opnieuw gebruikt kan worden. Dit wordt gedaan op basis van de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving, dat milieuactiviteiten reguleert.

De locatie voor deze activiteit is de Gastelseweg in Kruisland. De melding is geregistreerd onder het zaaknummer Z2026-00019186. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze melding.