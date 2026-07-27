Vergunning aangevraagd voor dakopbouw in Dinteloord

Op 17 juli heeft de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een dakopbouw aan de achterzijde van een woning aan de Philips Willemstraat in Dinteloord.

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De aanvraag betreft een bouwtechnische activiteit op het adres Philips Willemstraat 31. De vergunningaanvraag is geregistreerd onder het nummer 0851Z260700000774. Het project omvat de realisatie van een dakopbouw aan de achterkant van de woning.

Het besluit over deze aanvraag wordt later door de gemeente bekendgemaakt. Op dat moment zijn de stukken in te zien en kan er bezwaar worden gemaakt. Tot die tijd is dit nog niet mogelijk.