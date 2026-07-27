Navigatie overslaan
Ontdek

Bouwvergunning aangevraagd voor woning in Sint-Oedenrode

Vandaag om 09:40

Op 23 juli heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op perceel Sint-Oedenrode, sectie R nummer 340.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de bouw van de woning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3629. De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedure, waarbij binnen acht weken een besluit wordt genomen. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er extra informatie nodig is van de aanvrager.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.