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Bouwvergunning aangevraagd voor woning in Sint-Oedenrode
Vandaag om 09:40
Op 23 juli heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op perceel Sint-Oedenrode, sectie R nummer 340.
De aanvraag voor de bouw van de woning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3629. De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedure, waarbij binnen acht weken een besluit wordt genomen. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er extra informatie nodig is van de aanvrager.
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