Vergunning aangevraagd voor inrit Julianastraat in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft op 22 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het maken van een inrit aan de Julianastraat 48 in Sint-Oedenrode.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3600 en zal behandeld worden volgens de standaardprocedure. Dit betekent dat de gemeente binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit neemt. Indien nodig kan deze termijn eenmaal met zes weken worden verlengd. De gemeente kan ook extra tijd nemen als er meer informatie nodig is van de aanvrager.