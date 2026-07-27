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Grondwerkzaamheden gemeld aan Kloosterlaan in Etten-Leur
Vandaag om 09:40
De gemeente Etten-Leur heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond aan de Kloosterlaan. Deze melding is afgehandeld op 23 juli 2026.
In Etten-Leur, op de Kloosterlaan, is er een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie. Dit betekent dat er grond of slib wordt gebruikt of neergelegd, wat invloed heeft op de bodem en het milieu. De melding is afgehandeld en er kan geen bezwaar of beroep tegen worden ingediend.
Voor deze melding is het zaaknummer Z2026-00019400 gebruikt. Hoewel de melding niet ter inzage ligt, is het belangrijk dit nummer te vermelden in eventuele correspondentie. Dit kan via e-mail naar [email protected], waarbij het zaaknummer in de onderwerpregel geplaatst moet worden.
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